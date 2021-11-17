الأب الحليم

رجل أشيب يدخل إلى القاعة في كلية الآداب، في اليوم الأول من الدراسة فوقف الطلبة ظنا منهم أنه الدكتور لكنه أخذ مكانا بين رفاقه الطلبة. بعد انتهاء المحاضرة التف حوله الطلاب مستفهمين ؟؟

فقال لهم:

أنا اسكافي أعمل في تصليح وترقيع الأحذية، ولديّ 7 أولاد منهم : لا عليكم أبنائي

محاسبين ومهندسين وولد ضابط وبنت صيدلية ، وأطباء وإطارات في الدولة

وفي إحدى السهرات العائلية ، كان أولادي يتحدثون في موضوع علمي فتدخلت في الحديث مشاركا.

الأب الحليم وحكمة الدهر

فقال لي أحد أبنائي: بابا حتى لا تؤاخذنا نحن نتحدث في موضوع علمي وأنت لا تفقه فيه، أحزنني جواب ابني لكنني لم أجب.

في اليوم التالي ذهبت واشتريت كتب منهاج الصف التاسع وصرت أدرس في الدكان دون علم أحد، ثم اشتريت كتب البكالوريا ووضعتها في المحل وبقيت أدرسها ثلاث سنوات حتى أصبح مسموحا لي أن أتقدم للامتحان وتقدمت ونجحت ولا أحد يعلم في بيتي.

واليوم باشرت المرحلة الجامعية وان شاء الله سأدعو أولادي بعد التخرج لأقول لهم

هذه شهادة قد تسمح للاسكافي الذي رباكم وعلمكم أن يشارككم الحديث.