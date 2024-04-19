الأب الودود.. كيم جونغ أون يطلق أغنية يمدح فيها نفسه

أصدر كيم جونغ أون أغنية لمجده الخاص. وتمت مشاركة هذا الفيديو بمناسبة الترويج لمجمع عقاري واسع يضم 10 آلاف وحدة سكنية. بحسب وسائل الإعلام NK News.

وفي منتصف هذا الحفل الرسمي، تم الكشف عن المقطع الذي يحمل عنوان “الأب الودود”.

بالإضافة إلى فرصة الإعلان عن هذه الأغنية الجديدة، تشير الصحافة إلى الرغبة في تعزيز موقف الزعيم الكوري الشمالي.

ورصدت وسائل الإعلام المتخصصة NK News “مبادرة لتعزيز شخصية القائد”.

وقوبل كيم بحشود ضخمة عندما وصل إلى هذا الحدث المذهل في سيارة ليموزين مصفحة هدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت لاحق، أثناء جلوسهم على قمة أحد المباني الجديدة استعدادًا لقص الشريط الأحمر الاحتفالي. غنى المغنون لكيم بالأغنية الجديدة التي تحمل عنوان “الأب الودود”.

وذكرت قناة KCTV أن الحفل تضمن أيضًا الألعاب النارية وتحليقًا جويًا للقوات الجوية للجيش الشعبي الكوري.