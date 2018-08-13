“الأتراك” :”سليماني مُسلم فخور بدينه ولايُحب الخمر”

بدأ الإعلام التركي في إعداد تقارير مُختلفة بخصوص، الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مُتناولا جوانب مُختلفة من حياته منذ إحترافه بأوروبا.

وإستحضرت جريدة “أقسام”، غضب “سوبر سليم” الشديد، ضد أحد زملائه في “سبورتينغ لشبونة”، بعد قيام هذا الأخير برشه بقارورة “خمر”.

وإعتبرت الصحيفة بأن إبن عين البنيان “مُسلم فخور بدينه” وبأنه لايُحب أن يُستخف به من هذه الناحية بأي شكل يُذكر.

وتوقعت ذات الوسيلة الإعلامية بأن لايجد هداف “الخضر”، أدنى صعوبة في التأقلم مع أجواء بلاد الأناضول، لتناسبها مع مُعتقداته الدينية.