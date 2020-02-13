“الأتراك” غاضبون من تصرف “فيغولي” !

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ “لقطة” سفيان فيغولي” لاعب غلطة سراي في آخر دقائق مباراة فريقه أمس الأربعاء.

فقام الدولي الجزائري بتدخل قوي على لاعب “ألانياسبور” في إياب ربع نهائي كأس تركيا وهو ما أثار غضب “الأتراك”.

وكان “فيغولي” يبحث عن أي طريقة لكي يسجل فريقه الهدف الرابع الذي يسمح لهم بالتأهل للدور المقبل غير أن الحارس كان يضيع الوقت.

يذكر أنه بالرغم من فوز “غلطة سراي” بنتيجة 3-1 غير أن الفريق الخصم تأهل كون مباراة الذهاب إنتهت 2-0 لصالح “ألانياسبور”.