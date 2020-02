“الأتراك” غاضبون من تصرف “فيغولي” !

فقام الدولي الجزائري بتدخل قوي على لاعب “ألانياسبور” في إياب ربع نهائي كأس تركيا وهو ما أثار غضب “الأتراك”.

وكان “فيغولي” يبحث عن أي طريقة لكي يسجل فريقه الهدف الرابع الذي يسمح لهم بالتأهل للدور المقبل غير أن الحارس كان يضيع الوقت.

يذكر أنه بالرغم من فوز “غلطة سراي” بنتيجة 3-1 غير أن الفريق الخصم تأهل كون مباراة الذهاب إنتهت 2-0 لصالح “ألانياسبور”.

Galatasaray’s Feghouli almost broke @Alanyaspor player’s leg, but the referee is so lenient on him by giving him yellow card only. The referee’s is Yaşar Kemal Uğurlu. Remember this name, @UEFAcom_de @TheIFAB @RefereeHalsey @TFF_Org pic.twitter.com/zaY0YrOSUp

— Social Football (@socialfootball_) February 12, 2020