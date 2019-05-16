الأتراك: “فيغولي مُنقذ غلطة سراي هذا الموسم” !

أشادت مختلف المواقع الرياضية بأداء النجم الجزائري “سفيان فيغولي” الذي يتألق من يوم لآخر ومن مباراة لأخرى مع “غلطة سراي”.

وعنونت مختلف المواقع الرياضية بعنوان واحد: “فيغولي.. منقذ غلطة سراي هذا الموسم”.

حيث جاء في تقرير تم تداوله في الوسط الرياضي التركي، حول كيف رد “سوسو” بطريقته الخاصة على منتقديه بعد البداية السيئة قبل أن يصبح “الكل في الكل” في الفريق.

ويعد “فيغولي” قائد “الريمونتادا” التي قام بها “غلطة سراي” سواء في الدوري أو في الكأس، فـ “وسوس” لعب دورا محوريا في عودة فريقه لتصدر الترتيب العام قبل قمة “باشاك شهير” الأحد المقبل.

كما منح فريقه الكأس رقم 18 في تاريخ النادي، وهو ما يؤكد أنه يتواجد في أفضل فورمة له.