الأتراك يؤدون صلاة الجمعة بين الأنقاض بولاية هاطاي

أدى مجموعة من الأتراك، صلاة الجمعة، اليوم، بين الأنقاض في ساحة الجمهورية بولاية هاطاي جنوب تركيا التي ضربها زلزال مدمر في 6 فيفري الجاري.

واصطف المصلون وأغلبهم من رجال الإنقاذ، في ساحة الجمهورية، أمام الحطام، لأداء صلاة الجمعة، قبل إتمام أعمالهم.

ووصل عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فيفري إلى 43556.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال. قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.