“الأتراك” يشبهون “فيغولي” بالأسطورة “حاجي”

لا يزال النجم الجزائري “سفيان فيغولي” يصنع الحدث في مختلف وسائل الإعلام التركية، التي وصفتهم بنجم “البطولة” الأول.

حيث وصفته مختلف المواقع الرياضية التركية بـ “الرجل الأول” في “غلطة سراي”، وصاحب الفضل في تتويج الفريق التركي بلقب البطولة والكأس.

كما شبهه الأتراك بالأسطورة الرومانية “جورجي حاجي” الذي سبق له اللعب مع غلطة سراي وقاده لتحقيق الألقاب.

فكان “حاجي” اللاعب الذي يجد دائما الحل عندما تكون الأمور صعبة، وكان يأخذ المسؤولية على عاتقه ويقود الفريق لتحقيق الانتصارات.

وهذا ما حدث مع “فيغولي”، الذي أخذ المسؤولية على عاتقه بل أصبح قائد الفريق فوق أرضية الميدان حيث يعتبر اللاعب المفضل لـ “فاتح تيريم” مدرب الفريق.