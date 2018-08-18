“الأتراك” يُعيدون الإعتبار لـ”سليماني” بعدما إستهزأ به “الإنجليز”

قام نادي “فينرباتشي” بإعادة الإعتبار للدولي الجزائري، إسلام سليماني، بتقديمه للإعلام، بطريقة إحترافية، عكس ماكان عليه عند وصوله للأراضي التركية.

وتعرض “سوبر سليم” لسخرية الإعلام الإنجليزي والفرنسي تحديدا، بعدما قُدم من “الكناري” وهو يرتدي نظارات شمسية ويقوم بحركة بيده اليمنى.

وجاءت ظهور هداف المنتخب الوطني، مميزا لأبعد الحدود يوم الخميس مع أبناء الأناضول، بطريقة إحترافية تؤكد المكانة الكبيرة التي سيحظى بها هناك.

ويُسارع كبير “إسطنبول” حاليا لتأهيل مُهاجمه الجديد، والسماح له بالمُشاركة في الجولة القادمة من الدوري التركي أمام “مالتيا سبور”.