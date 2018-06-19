“الأتليتيكو” مستعد لدفع 17 مليون أورو من أجل بودبوز !!

الرياضة
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“الأتليتيكو” مستعد لدفع 17 مليون أورو من أجل بودبوز !! رياض بودبوز
بقلم وليد كويني

أكد موقع “فوتبول ديجيتال” الإسباني، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بات قريبا من التعاقد مع الدولي الجزائري لاعب ريال بيتيس رياض بودبوز.

وأشار نفس المصدر، أن نادي العاصمة الإسبانية مستعد لدفع 17 مليون أورو من أجل خطف اللاعب السابق لمونبوليي الفرنسي.

كما نوه الموقع إلى أن المدرب دييغو سيميوني، يريد بودبوز لأنه يتوافق مع طريقة لعب فريقه بإمكانياته الكبيرة في الإحتفاظ بالكرة.

يذكر أن النادي الأندلسي لا يرفض بيع بودبوز في الفترة الحالية خصوصا وأنه باشر البحث عن لاعب لخلافته في صناعة اللعب.

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