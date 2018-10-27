“الأثار في الصحراء الغربية” في كتاب جديد ببريطانيا

أصدرت دار النشر البريطانية “أوكسبو بووكس، أوكسفورد” كتابا بعنوان “الأثار في الصحراء الغربية” لكاتبيه “جوان كلارك” و” نيك بروكس”.

وبالتعاون مع عديد الباحثين ك “سالفاتوري قارفي” و “أن بيري” و “توني قولدويل”.

ويعتبر الكتاب الذي احتضنت جامعة “أنغليا الشرقية” بالمملكة المتحدة حفل تقديمه دراسة شاملة لكل المراحل الأثرية القديمة في الصحراء الغربية.

ويقدم بالتفصيل مختلف المناطق الأثرية وبقايا الحضارات القديمة في المنطقة ويظهر وبالصور المخلفات الأثرية ودراسة عن معاني التراث الحضاري.

وعرف حفل تقديم الكتاب حضور غفير من طرف أساتذة وباحثين ومهتمين بعلم الأثار فضلا عن طلبة الجامعة.

كما تم فتح باب النقاش حول مضمون الكتاب وحول آخر مستجدات القضية الصحراوية.

وقد كان في الإجابة عن أسئلة الجمهور مؤلفي الكتاب وحمدي أبيهة ممثل جبهة البوليساريو لدى المملكة المتحدة وإيرلندا.