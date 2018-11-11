الأحد المثير في الكرة العالمية !

تعيش كرة القدم العالمية، يوما إستثنائيا هذا الأحد بوجود عدد كبير من المباريات المثيرة في مختلف المنافسات القارية.

البداية تكون من انجلترا وبداربي مدينة “مانشستر”، حيث يستضيف “مانشستر سيتي” نادي “مانشستر يونايتد” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

في إيطاليا، تتجه الأنظار إلى ملعب “السان سيرو” أين يستضيف “ميلان” نادي “جوفنتوس” في أول كلاسيكو إيطالي للبرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

الدون الذي ترك بصمته في “كلاسيكو العالم” لما كان لاعبا في صفوف “ريال مدريد” يريد التألق هذه المرة في “كلاسيكو إيطاليا”.

أما في فرنسا، فمهمة “موناكو” الجريح والذي يعاني في “الليغ 1” ستكون صعبة عندما يواجه “باريس سان جيرمان” الذي يسعى لمواصلة سيطرته على البطولة الفرنسية.

والختام سيكون بالقمة النارية بين “بوكا جونيورز” و”ريفر بلايت” حيث ستلعب اليوم الأحد في ملعب “البومبونيرا”، حيث تأجلت المباراة يوم أمس السبت بسبب “الأمطار”.