الأحد 5 جويلية عطلة مدفوعة الأجر

أفاد بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الأحد 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وأوضح ذات المصدر أنه “بمناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 5 يوليو 2026 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي. المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات. العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.

وأضاف البيان أنه “تعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور