الأحزاب الإسبانية تضغط على بيدرو سانشيز لحل الأزمة مع الجزائر

دقت العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الإسبانية ناقوس الخطر بشأن انخفاض الصادرات إلى الجزائر. مما أدى إلى تعليق عمل العديد من الشركات والمؤسسات وتسريح اليد العاملة.

ووفقًا للصحافة الإسبانية، فإن رئيسة الحزب الشعبي لإقليم كاستيلون، مارتا باراتشينا، تطالب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز. بإيجاد حلول عاجلة للصراع مع الجزائر نظرًا لخسائر الاقتصاد. بعد ستة أشهر من الحصار التجاري.

وعلقت الجزائر معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا في جوان الماضي. حيث خسر إقليم كاستيلون مبلغ 230 مليون أورو من الأرباح.

وصدرت أكثر من 300 شركة في هذه المقاطعة بانتظام إلى الجزائر في عام 2021، معظمها في قطاع السيراميك.

وخسر مصنعو مينا السيراميك ما كان يمثل أول سوق خارجي لهم. حيث قالت رئيسة الحزب الشعبي لإقليم كاستيلون “سانشيز يفعل عكس ما هو متوقع من الحكومة. فهو يخلق المشاكل بدلاً من تقديم الحلول”.

وأضافت “إن عواقب قطع العلاقات التجارية مع الجزائر منذ جوان الماضي خطيرة للغاية. بالنسبة لمقاطعة كاستيلون وقطاع السيراميك. ولا سيما بالنسبة لمصنعي التزجيج والزجاج ومصنعي التكنولوجيا وآلات السيراميك”.

ويجد مصنعو طلاء السيراميك أن الصراع ينعكس بالفعل على صادراتهم. مع انخفاض بنسبة 28٪ في قيمة المبيعات إلى الجزائر بشكل تراكمي من جانفي إلى أكتوبر. وفقًا لأحدث بيانات التجارة الخارجية الإسبانية.

وتابعت “خسارة الجزائر كوجهة تجارية تضاف إلى الوضع المؤسف الذي يعيشه قطاع السيراميك. بسبب الزيادة في تكاليف الطاقة”.

وأوضحت أنه إذا استمرت حكومة سانشيز في تجاهل المساعدة التي يحتاجها قطاع السيراميك. وإذا لم تبحث عن حل للصراع الذي تسببت فيه مع الجزائر، فإن مستقبل الصناعة معقد بشكل متزايد.

وقالت “نطالب حزب الشعب بأن توافق الحكومة مرة واحدة وإلى الأبد على مساعدة قصوى تبلغ 150 مليون يورو لكل شركة للتخفيف من تكاليف الطاقة. وأن يتم العمل على إنهاء الحصار التجاري مع الجزائر”.