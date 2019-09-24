الأحزاب تعزي ضحايا حادث الوادي وتطالب بمحاسبة الفاعلين

تقدمت بعض الأحزاب في البلاد، اليوم الثلاثاء، بتقديم العزاء لأهالي ضحايا حادث حريق الوادي الذي أودى بحياة 8 رضع حديثي الولادة.

حركة الإصلاح الوطني وعلى لسان رئيسها فيلالي غويني، تقدم نيابة عن جميع قيادات ومناضلي الحركة بتعازيه لعائلات الضحايا.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وممثلا للحزب قدم تعازيه لذوي الضحايا داعيا لفتح تحقيق جاد ومسؤول لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين.

جبهة المستقبل هي الأخرى تأسفت لوقوع هذا الحادث الأليم الذي يبين الأوضاع الكارثية التي تعرفها المستشفيات حسبهم، خصوصا في المناطق الداخلية.

وطالبت الجبهة بفتح تحقيق معمق في الحادث، ومعاقبة المتسببين، داعية السلطات المعنية بتحمل كافة مسؤولياتها في التكفل بعائلات الضحايا.