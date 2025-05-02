الأحزاب والمنظمات والصحفيون يحتجون في مالي

أعلنت الأحزاب السياسية والمنظمات في مالي، عن تعبئة جماهيرية غدا السبت احتجاجًا على سياسات الطغمة العسكرية الإنقلابية.

وتأتي الإحتجاجات، ضد سياسات الطغمة العسكرية الانقلابية، لحل الأحزاب السياسية. للاستيلاء على السلطة وإلغاء عملية الانتقال السياسي لتعطيل تنظيم الانتخابات.

كما سينظم ممثلو وسائل الإعلام في مالي، وقفات احتجاجية هذا الأحد. دفاعًا عن حرية الصحافة والمكاسب الديمقراطية المهددة.

فيما تنتشر دعوات واسعة للنزول إلى الشارع رفضًا للقيود المتزايدة التي تفرضها السلطة الانقلابية على الحياة السياسية والمدنية في مالي.