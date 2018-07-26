الأحوال الجوية: أجواء صافية ومغشاة في هذه المناطق !!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الشمالية ستعرف أجواء صافية على العموم باستثناء المناطق الداخلية، الهضاب العليا الغربية والوسطى.

وستكون الأجواء فيها مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة وهذا بداية من الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة على بشار، تندوف، بالإضافة إلى شمال الصحراء.

وستشهد برج باجي مختار وعين قزام،تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية،من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار بداية من الظهيرة.

في حين ستعرف أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وعن درجات الحرارة، فستكون من 30 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 33 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الجنوبية فستكون من 38 إلى 49 درجة.