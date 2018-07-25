الأحوال الجوية: ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في مختلف ربوع الوطن

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية ستعرف تشكل سحب سفلى مع بعض الضباب خلال،صبيحة اليوم الثلاثاء، على السواحل الوسطى.

وأجواء من مشمسة إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا الغربية والوسطى، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة في أواخر النهار.

أما المناطق الجنوبية، فستشهد أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء أقصى الجنوب فسيشهد تشكل بعض السحب أواخر النهار.

وستميز الجنوب الغربي للوطن أجواء مغشاة جزئيا، أوحارة على تندوف والصحراء الوسطى.

وترتقب النشرية، أنّ البحر سيكون هادئ على طول الشريط الساحلي، مع درجة تصل الى 24 للمياه.

وعن درجات الحرارة، فستكون من 30 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الجنوبية فستكون من 36 إلى 49 درجة.