الأحوال الجوية تؤجل تسليم 1000 سكن إجتماعي بمقاطعة حسين داي

الوطني
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الأحوال الجوية تؤجل تسليم 1000 سكن إجتماعي بمقاطعة حسين داي
بقلم النهار أونلاين

قال الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي، سعيد سعيود، اليوم الأحد، إنّه سيتم تسليم أكثر من 1000 سكن إجتماعي.

ووضّح سعيود أن هناك “أكثر من ألف وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي جاهزة  للتوزيع قبل نهاية السنة الحالية، في إطار المرحلة الـ26 من برنامج الترحيل وإعادة الإسكان لولاية الجزائر”، وهي “تخضع حاليًا لعملية تهيئة وتجميل المحيط”.

وأشار في السياق ذاته، إلى أنّ أشغال تهيئة الأحياء الجديدة “توقفت” لفترة وجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية لكنها “ستعود في غضون هذا الأسبوع للعمل”.

وهذا قصد إتمام ما تبقى من تفاصيل تقنية مثل توصيل المنازل بشبكتي الغاز والكهرباء وتهيئة المساحات الخضراء وتعبيد الطرقات والممرات.


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