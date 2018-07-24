الأحوال الجوية: درجات حرارة مرتفعة في مختلف ربوع الوطن

ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية ستشهد، خلال صبيحة اليوم الثلاثاء، بعض السحب قرب السواحل الغربية والوسطى.

وأجواء صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية، فستشهد أجواء مغشاة جزئيا على تندوف،بشار،شمال الصحراء والواحات، وباقي المناطق الجنوبية فستكون الأجواء صافية.

وستميز كل من الجنوب الغربي والصحراء الوسطى حرارة شديدة.

وترتقب النشرية، أنّ البحر سيكون من هادئ على السواحل الغربية، وقليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية.

وعن درجات الحرارة، فستكون من 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية،وما بين 31 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الجنوبية فستكون من 39 إلى 49 درجة.