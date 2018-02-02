الأحياء الكبرى بعنابة تحت أعين الشرطة

تواصل المصالح الأمنية بولاية عنابة تزويد كبرى الأحياء بكاميرات مراقبة جديدة بعد استكمال المرحلة الأولى التي تم فيها تنصيب 700 كاميرا.

وشملت عملية التركيب مقرات الإدارات العمومية والمطار الدولي وبعض المقرات، مما ساهم في الحد من الجريمة بمختلف أشكالها.

وبحسب مصادر للنهار”أونلاين”، فإن العملية تندرج في إطار السياسية الإستراتيجية المتبعة من طرف الأمن في مكافحة الإجرام.

خاصة ما تعلق بالسطو والسرقات وكذا سرقة السيارات من داخل الحظائر ومحطات النقل في إقليم الولاية.

وأشارت ذات المصادر، أن عملية تركيب الكاميرات ستغطي بلدية البوني والقطب الجديد ذراع الريش بعد إستلام السكنات الجديدة.

إضافة الى التجمع السكني الجديد الكاليتوسة الذي عرف مؤخرا أعمال سرقة وشغب من طرف بعض المنحرفين.

وذكرت المصادر، أن الكاميرات المنصبة سابقا ساهمت في حل عديد قضايا جرائم القتل والسرقات الموصوفة في كل من عنابة والبوني.