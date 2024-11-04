الأخبار الآنية لحظة بلحظة.. حساب جديد لقناة النهار على تيك توك

تعززت قناة النهار، بحساب جديد، على التطبيق الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، إضافة إلى حسابها الرسمي.

وحرصا منها على إرضاء كل شرائح المجتمع، تُطل عليكم قناة “النهار” بحساب جديد على “تيك توك” مخصص للأخبار العاجلة والآنية.

وتقدم قناة “النهار” لمتابعيها الأوفياء، في حسابها الجديد، فيديوهات للأخبار المهمة، العاجلة والآنية لحظة وقوعها.

يمكنكم الانضمام إلى قناة النهار على تطبيق تيك توك عبر الرابط التالي:https://www.tiktok.com/@ennahar.tv?_t=8r6u4dBJqfG&_r=1

النهار معكم حيثما كنتم بقنواتها عبر كل مواقع التواصل الإجتماعي.