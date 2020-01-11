الأخبار السيئة تتهاطل على غولام!

لا يزال الدولي الجزائري فوزي غولام، مُتواجدا في وضعية لا يُحسد عليها داخل نابولي، بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها.

وأوضح مُدرب فريق الجنوب الإيطالي، جينارو غاتوزو، بأن ظهيره الأيسر لن يكون قادرا على اللعب في الفترة القادمة بكل تأكيد.

وصرّح قائلا خلال آخر ندواته الصُحفية :”غولام تعرض لإصابة جديدة، وهو غير مؤهل للمُشاركة في المُباريات لحد الساعة”.

وواصل :”لقد قام بإستئناف الركض منذ فترة قليلة، ولكن الآلام عادت لتعيقه، وتُجبره على التوقف من جديد”.

يُشار بأن صاحب القذفات الصاروخية، مُرشح لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.