“الأخبار المغلوطة” محور توأمة بين شرطة سيدي بلعباس وسعيدة

واصلت شرطة سيدي بلعباس تجسيد مبادرة التوأمة الأمنية بين أمن الولايات التي أطلقتها خلال شهر فيفري المنصرم.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تنظيم نشاطات مشتركة بين كل من أمن ولايات عين تموشنت، غليزان و معسكر.

وعرفت نجاحا كبيرا من خلال التنظيم المحكم وتحقيق الأهداف المرجوة المندرجة في إطار توحيد الجهود الرامية لتقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطنين.

وفي هذا السياق تم تقديم مداخلات من طرف إطارات مختصة لفائدة تلاميذ ثانوية عزة عبد القادر تم من خلالها تعريفهم بالأخبار المغلوطة ،مبادرة التوأمة الأمنية بين أمن الولايات ستتواصل لأن تشمل باقي أمن الولايات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.