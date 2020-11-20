الأخضر الإبراهيمي يستنكر التدخلات العسكرية الأجنبية بليبيا

أكد الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري السابق، أن التدخلات العسكرية الأجنبية العشوائية في ليبيا، تخلق مشاكل كثيرة لهذا البلد.

كما سبق وأن جرى إثر التدخل العسكري للحلف الأطلسي بمبادرة فرنسية، والذي جاء ليزيد المشاكل في هذا البلد تعقيدا.

وقال الأخضر الإبراهيمي في حوار مع قناة فرانس 24 “عربي” أمس الخميس، أن التدخلات العسكرية في البلدان، خاصة منها التدخلات العشوائية، غالبا ما تحدث مشاكل كبيرة للبلد كما جرى عليه الحال بليبيا إثر التدخل العسكري للحلف الاطلسي بمبادرة من فرنسا.

وأوضح الإبراهيمي بأن التدخل الغربي الخارجي بليبيا بمبادرة فرنسية كان غير موفقا إطلاقا بل وخلق مشاكل وتعقيدات اكثر لليبيا.

وتابع قوله:” بحكم تجربتي الشخصية فإن التدخل العسكري في دولة تواجه مصاعب مثل التي تواجهها ليبيا نادرا جدا ما يكون إيجابيا، إلا إذا كان بقرار واضح من مجلس الأمن الدولي وهو أمر غير حاصل بالنسبة للتدخلات التي نراها الآن في ليبيا فهي تدخلات عشوائية وكل واحد يتدخل كما يريد”.

وفي رده عن سؤال بشأن النزاعات التي يشهدها العالم كالوضع بسوريا والعراق واليمن، وأين هو دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، رد المتحدث أن “هذا الدور ليس موجود لأن الأمم المتحدة شبه معطلة ومن يعطلها هم أعضاءها وليس الأمين العام”.

وهنا أوضح الديبلوماسي الإبراهيمي، أن “الأمين العام الأممي هو مجرد موظف لدى الدول الأعضاء ويتحرك بما يسمح له ان يتحرك به”.

وأوضح أن “المطالبة بإصلاح مجلس الأمن الدولي متواصلة من قبل دول من أمريكا اللاتينية وأسيا وإفريقيا، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتفقوا أبدا على من يمثل هذه القارات”.

وقبل أن يختم حديثه عن نفس الموضوع قال الديبلوماسي الجزائري، “أنه ليس من الواضح اليوم أن التغيير في عضوية مجلس الامن ستكون عن قريب”.