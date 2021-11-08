الأخطاء التي يمارسها أصحاب السيارات..نهايتها حوادث المرور

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تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.

خنشلة: 5 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين بولاية خنشلة في إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. تمثل في إصطدام بين سيارتين.

ووقع الحادث في حدود الساعة الـ07 سا و35 د، بقرية الفج في ولاية خنشلة. كما تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى. فيما لا تزال العملية متواصلة من طرف مصالح الحماية المدنية.

تبسة: إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور منفصلين

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء أمس حادثي مرور منفصلين أسفرا الحادثين عن إصابة سبعة أشخاص.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض لأجل حادث مرور.

وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى برزقال ببلدية الماء الأبيض. حيث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وفي هذا السياق، أسفر الحادث عن إصابة ستة اشخاص.أعمارهم 4 سنوات و 36 سنة. تم اسعافهم وتحويلهم الى إستعجالات الماء الأبيض.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مرور. وقع على مستوى الطريق الاجتنابي بجانب المحطة البرية بتبسة.

حيث تمثل في اصطدام بين سيارتين أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 64 سنة.تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الدكتور يوسف بوطرفة تبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة نڨرين من اخماد حريق. والذي شب بغابة نخيل بالمكان المسمى دوار السخنة ببلدية ودائرة نقرين.

أين تم السيطرة على الحريق واخماده وتسجيل احتراق حوالي2٫5 هكتار (بها 19 نخلة مثمرة واعشاب يابسة وقصب).