الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منها  لا أن نستمر فيها..

خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم

خطأ: أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة دائما بالرغم من مشاغلك الگثيرة والضجيج الذي حولك

خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجه من البداية أم النهاية

خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني گثيراً

خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة