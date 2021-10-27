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الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منها  لا أن نستمر فيها..

بقلم النهار أونلاين
الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منها  لا أن نستمر فيها..
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 خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم

خطأ: أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة دائما بالرغم من مشاغلك الگثيرة والضجيج الذي حولك

خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجه من البداية أم النهاية

خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني گثيراً

خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة

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3800.3801.3802

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