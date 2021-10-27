الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منها لا أن نستمر فيها..
خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم
خطأ: أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة دائما بالرغم من مشاغلك الگثيرة والضجيج الذي حولك
خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجه من البداية أم النهاية
خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني گثيراً
خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
طالع أيضا:
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp