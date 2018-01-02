الأخوان “بقة” يُتوجان بلقب “رفع التحدي” لجائزة الإبداع الرياضي

توج العداءان الجزائريان لذوي الإحتياجات الخاصة “عبداللطيف” و”فؤاد بقة” بلقب “رفع التحدي” لجائزة محمد بن راشد أل مكتوم للإبداع الرياضي.

في طبعتها التاسعة تحت عنوان “تجارب مُبدعة” التي ستُنظم يوم 10 جانفي الحالي بقاعة “جودلفين” بفندق أبراج الإمارات.

وسيُنظم المُشرفين على الجائزة أيضا مُلتقى يوم 9 جانفي يتحدث فيه الفائزين في فئات الدورة التاسعة ومن بينهم الثنائي الجزائري.

الذي سيتحدث عن أبرز التحديات التي واجهوها في مشوارهم وحولوها إلى فرصة للتطور والنجاح والتتويج بميداليات أولمبية.

على أن يستلم الأخوان “بقة” جائزتهم يوم بعد ذلك أي في 10 جانفي.