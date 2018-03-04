الأدب الشعبي الجزائري حاضر في موسكو

حل الأدب الشعبي الجزائري ضيفا بمكتبة الأدب الأجنبي بموسكو.

حيث سحر القراء بمجموعة متتابعة من العروض قدمها الكاتب و السفير الروسي الأسبق بالجزائر.

فاليري يوغوشكين الذي اقتبسها من مجموعته “القصص الخيالية الجزائرية”.

قام الكاتب فاليري يوغوشكين خلال هذا الحدث الذي احتضنته المكتبة الفرنسية بموسكو.

بعرض كتبه حول أشهر القصص الشعبية الجزائرية التي ترجمها للقارئ الروسي و قام بطبعها منذ سنوات الثمانينات.

وتعود علاقته مع الجزائر إلى سنة 1965 حيث كان دبلوماسيا ثم سفيرا لبلده ما بين 1995 و 2000.

وتزخر مكتبات المدارس الروسية بالعديد من القصص الشعبية الجزائرية التي تدور أحداثها بمختلف المناطق مترجمة إلى اللغة الروسية.

وفي هذا الشأن أشار السفير الجزائري بروسيا، اسماعيل علاوة أن نشر أهم أعمال الأدب الجزائري باللغة الروسية.

يحمل في طياته قيما نبيلة للصداقة والوفاء والحكمة والشجاعة ويمثل ثروة ثقافية للقراء الناشئين و البالغين على حد سواء.

وتميز هذا الموعد الثقافي بحضور مجموعة تلاميذ من مدارس روسية الذين أبانوا عن معرفتهم باللغة العربية.

من خلال تأدية الأشعار و الأغاني وسط فرحة الآباء و الحضور.

للإشارة فإن الكاتب والدبلوماسي الأسبق، فاليري يوغوشكين يشغل منصب

نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس وهو عضو في اتحاد الكتاب الروس.