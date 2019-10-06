الأديب سعيد بوطاجين يعاني في صمت

فن وثقافة
  • -
  • 0
الأديب سعيد بوطاجين يعاني في صمت
بقلم مصطفى.ق

يقبع الأديب سعيد بوطاجين في المستشفى بعد 5 عمليات جراحية لم تكن كافية، وهو الذي يعاني من مرض عضال اقعده فراش المستشفى منذ فترة.

وقال الدكتور سعيد بوطاجين أن التحاليل تقول انه سيخضع لعملية جراحية سادسة.

واردف :” توقعت بكثير من اليأس والمرارة، مع إخفاقات الطب وتهافته على المال، أن تتصل بي وزارة التعليم العالي التي انتميت إليها 38 سنة، أو وزارة الثقافة مثلا، أو بعض الهيئات العلمية والإعلامية التي قدمت لها خدمات مجانية كانت دينا عليّ كمواطن يؤمن بوظيفته الاجتماعية، وبالمواطنة الفعالة كقيمة حضارية… كما توقعت عبثا أن تهاتفني الجامعة للاطمئنان على وضعي المتدهور.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708784

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com