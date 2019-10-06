الأديب سعيد بوطاجين يعاني في صمت

يقبع الأديب سعيد بوطاجين في المستشفى بعد 5 عمليات جراحية لم تكن كافية، وهو الذي يعاني من مرض عضال اقعده فراش المستشفى منذ فترة.

وقال الدكتور سعيد بوطاجين أن التحاليل تقول انه سيخضع لعملية جراحية سادسة.

واردف :” توقعت بكثير من اليأس والمرارة، مع إخفاقات الطب وتهافته على المال، أن تتصل بي وزارة التعليم العالي التي انتميت إليها 38 سنة، أو وزارة الثقافة مثلا، أو بعض الهيئات العلمية والإعلامية التي قدمت لها خدمات مجانية كانت دينا عليّ كمواطن يؤمن بوظيفته الاجتماعية، وبالمواطنة الفعالة كقيمة حضارية… كما توقعت عبثا أن تهاتفني الجامعة للاطمئنان على وضعي المتدهور.