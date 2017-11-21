الأربعاء أخر فرصة للأئمة الذين لم يشملهم الإدماج

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتح دورة استدراكية للأئمة الذين لم تشملهم عملية الإدماج لعدم تطابق ملفاتهم الإدارية مع الرتبة المعنية.

وكشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، على حسابع الرسمي على الفايسبوك، أنه واستجابة لالتماسات من السادة القائمين بالإمامة.

من الذين لم يشملهم الإدماج لعدم تطابق ملفاتهم من الرتب المعنيين فيها، أو بسبب الملاحظات التي أبدتها لجنة المقابلة الشفوية.

فقد تقرر فتح دورة استدراكية لهؤلاء البالغ عددهم 234 مترشّح غدا الأربعاء بدار الإمام في الجزائر العاصمة.

وتعتبر هذه آخر مرحلة قبل إدماج القائمين بالإمامة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية على عاتق ميزانية السنة الجارية 2017.