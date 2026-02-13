الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تُعلن غرة رمضان

حسمت 4 دول حتى الآن موعد بداية شهر رمضان بشكل رسمي، حيث أعلنت 4 دول وهيئات فلكية مواعيد ولادة هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447، وسط اختلاف في تحديد بداية الشهر بين يومي 18 و19 فيفري.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية التركية بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فيفري من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. ولا حتى من القارتين الأميركيتين، فحددت غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل.

كما يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة والذي يرأسه مفتي سنغافورة وهو منصب حكومي رسمي يتبعه جميع المواطنين. حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل البلاد.

ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ. فقد حددت غرة رمضان في 19 فيفري أيضا.

كما أعلنت سلطنة عُمان، أن الخميس 19 فيفري سيكون أول أيام رمضان. في حين لا تزال دول أخرى تترقب نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسميا.

بينما انفردت قطر حتى الأن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 فيفري 2026. بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري.

وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال. بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكان الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني رجح أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل “18 فيفري”. كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.

هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.