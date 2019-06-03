الأربعاء أول أيام عيد الفطر بأسترليا..ماليزيا وهذه الدول

أعلن مجلس لأئمة الفديرالي الأسترالي، أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 جوان 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد، أكدوا فيه أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة القارة الأسترالية، فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك.

وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 3 جوان 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة، حيث يولد الهلال يوم الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا.

ومن ثم يكون الثلاثاء الموافق 4 جوان 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.

من جانبها أشارت ماليزيا و أندونيسا أن الأربعاء هي اول ايام عيد الفطر