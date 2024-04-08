الأربعاء أوّل أيام عيد الفطر في الجزائر 

أعلنت لجنة الأهلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء اليوم الإثنين الـ29 من شهر رمضان 1445 هـ أن أوّل أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاربعاء 10 أفريل 2024.

وحسب بيان لجنة الأهلة فإن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لرمضان، لثبوت رؤية هلال شهر شوال.

يذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة التي لديها فروع على مستوى مختلف ولايات الوطن, تتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية التي تحرّت هلال شهر الإفطار مساء اليوم الإثنين عن عدم ثبوت رؤية هلال الشهر .