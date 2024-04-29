الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الأربعاء المقبل، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وهذا بمناسبة عيد العمال.

وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه “بمناسبة عيد العمال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأربعاء 1 ماي 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأوضح ذات المصدر أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.