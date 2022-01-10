الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر

كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن الأربعاء المقبل المصادف لرأس السنة الأمازيغية سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ولمستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وحسب بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. أكد أنه “بمناسبة أمنزون يناير، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم. فإن يوم الأربعاء 12 جانفي 2022 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

كما أضاف البيان، أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وذلك بمناسبة الاحتفال ب المولد النبوي الشريف .

وجاء في بيان للمديرية، أن يوم الثلاثاء “عطلة مدفوعة الأجر لكافة المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما فيه ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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