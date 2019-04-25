أفادت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن الأربعاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة.

حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مشيرا إلى أنه”بمناسبة عيد العمال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم.

المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الأربعاء 1 ماي 2019 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر.

لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة”.

“لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.