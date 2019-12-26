أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ان يوم الأربعاء القادم والمصادف لأول جانفي 2020 يوم عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضحت ذات المديرية أن يوم الأربعاء المقبل يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

أوضاف البيان المشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، انه مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

كما تم إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.