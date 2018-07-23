كشف خبراء فلكيون أن الموعد المتوقّع لأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ 22 أوت المقبل.
وهذا حسب ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، كون أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أوت غير ممكنة.
ولم يستبعد الفلكيون أن تُقبل بعض الشهادات برؤية الهلال يوم السبت ، وعليه يكون يوم الثلاثاء 21 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك”.
تستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.
وفي حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، ستتعذر رؤية الهلال، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان.
وفي هذا السياق أكد مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أغسطس غير ممكنة.
قائلا: “بناءً على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والإثنين غرة شهر ذي الحجة”.
وأضاف الجروان: “الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى فلكيا”.
وتابع: “بالتالي يفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 12 أوت هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى”.
مشيرا إلى أشار أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بجوانب شرعية أخرى، ولا يمكن حسمه إلا بناءً على ما تعلنه الجهات المعنية في حينه.
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