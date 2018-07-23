كشف خبراء فلكيون أن الموعد المتوقّع لأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ 22 أوت المقبل.

وهذا حسب ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، كون أن رؤية الهلال من المنطقة العربية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب يوم السبت 11 أوت غير ممكنة.

ولم يستبعد الفلكيون أن تُقبل بعض الشهادات برؤية الهلال يوم السبت ، وعليه يكون يوم الثلاثاء 21 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

تستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.