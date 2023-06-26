الأربعاء والخميس والجمعة.. عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العومية، اليوم الإثنين، ان أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق لـ 28 و 29 و30 جوان 2023 ستكون عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى.

وذلك لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي.

بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.