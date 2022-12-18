الأرجنتين تتجاوز فرنسا في نهائي دراماتيكي وتُتوج بالمونديال

تُوج مُنتخب الأرجنتين أمسية اليوم الأحد بمنافسة كأس العالم قطر 2022 بعد تجاوزه فرنسا في النهائي.

وجاء تتويج الأرجنتين بالمونديال الثالث في تاريخها بعد نهاية الوقت الأصلي بهدفين لهدفين والوقتين الإضافيين بثلاثية في كل شبكة.

وذهبت موقعة ملعب لوسيل لركلات الترجيح التي منحت اللقب للأرجنتين بنتيجة 4-2.

سجل ثلاثية الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقائق 23 من ركلة جزاء و108 وأنخيل دي ماريا في الدقيقة 36.

كما وقع، كيليان مبابي، ثلاثية فرنسا في الدقائق 80 من ركلة جزاء، 81 و 118 من ركلة جزاء أيضا.