الأرجنتين تتجاوز كرواتيا وتبلغ نهائي مونديال قطر

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب الأرجنتين لنهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر للمرة السادسة في التاريخ.

وذلك بعد تجاوز مُنتخب كرواتيا في مباراة الدور نصف النهائي التي جرت بملعب لوسيل بثلاثية كاملة دون رد.

وسجل ثلاثية الأرجنتين كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34، وجوليان ألفاريز في الدقيقتين الـ39 والـ69.

وسيواجه مُنتخب الأرجنتين المُتأهل من المباراة الثانية للمربع الذهبي التي ستجمع غدا المغرب وفرنسا.