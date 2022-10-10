الأرجنتين تتلقى صدمة قوية قبل المونديال !

تلقى اليوم الإثنين مُنتخب الأرجنتين صدمة قوية قبل مُشاركته في منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

“بيين سبورتس” كشفت أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا، أكدت اصابته بتمزق.

حيث سيغيب صانع ألعاب فريق “روما” الايطالي لقُرابة الشهرين بسبب الإصابة ما يجعل غيابه عن المونديال شبه مؤكد.

وتعرض ديبالا لإصابة قوية خلال مواجهة روما وليتشي، أمس الأحد.