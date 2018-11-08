الأرجنتين تحبس أنفاسها قبل 48 ساعة من نهائي “الغضب” !

لا حديث في الوسط الرياضي إلا على مباراة نهائي كأس “ليبرتادوريس” التي ستجمع بين “بوكا جونيورز” و “ريفر بلايت” في العاصمة الأرجنتينية “بيونس أيريس” يوم السبت.

جماهير الفريقين تجهز لأجواء كبيرة خاصة هذا السبت، أين يكون لقاء الذهاب في “البومبونيرا” أمام جماهير “البوكا” التي ستخصص إستقبال تاريخي لفريقها.

يذكر أنه في مباريات سابقة تم توقيف اللقاء في أكثر من مناسبة، فقد استمعلت جماهير “البوكا” في أحد مباريات البطولة “الغاز المسيل للدموع” على لاعبي “الريفر”.

والجميع متخوف من أن تأخذ المباراة منحى آخر خاصة بعد رفض الجماهير أن تلعب المباراة من دون جمهور، فالصحفي الذي قدم هذا الاقتراح وصلته أكثر من 50 رسالة تهديد بالقتل.

كما أن عدد معتبر من الحكام رفض الاشراف على هذه المباراة التي سيتولى إدارتها طاقم تحكيم من التشيلي في آخر المطاف.