الأرجنتين تسعى لتعزيز التعاون النووي مع الجزائر

الوطني
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الأرجنتين تسعى لتعزيز التعاون النووي مع الجزائر
بقلم نسرين محفوف

اعترف سفير جمهورية الأرجنتين لدى الجزائر، ماريانو سيمون بادروس، بدور الجزائر في البحر المتوسط وعلى الساحة الدولية.

وخلال تقديم أوراق اعتماده كسفير جديد، أكد تقاسم البلدين لأهداف مشتركة، كمحاربة الإرهاب والمخدرات وتأمين الحدود.

ووصف السفير الأرجنتيني العلاقات الثنائية بـ”الممتازة”، مؤكدا أن بلاده تعتبر الجزائر “من بين أهم الشركاء التجاريين في إفريقيا.

وأشار أن الأرجنتين تطمح لتنويع التجارة القائمة بين البلدين، لمجالات أخرى كالصناعة الغذائية وصناعة السيارات والصحة، مع تعزيز التعاون النووي.


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