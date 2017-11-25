الأرجنتين تطلب 32 مليار لمواجهة الخضر وديا

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الأرجنتين تطلب 32 مليار لمواجهة الخضر وديا
بقلم سميرة.ل

تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بطلب رسمي لنظيره الأرجنتيني لمواجهة منتخب “التانغو” وديا، حسب مصدر رسمي.

كشف مصدر رسمي لـ “النهار”، أن الإتحاد الأرجنتيني لايعارض مواجهة الخضر وديا، لكنه طلب 2 مليون دولار.

ما يعادل 32 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن “الفاف” لم توافق على طلب الإتحاد الأرجنتيني، نظرا للقيمة المالية المبالغ فيها.

بينما  تم تأخير المواجهة الودية المتفق عليها بين المنتخب الوطني و نظيره الكوري الجنوبي، إلى شهر ماي بعدما كانت مقررة في مارس.

كما كشف مصدرنا، أن “الفاف” تلقت عدة طلبات من منتخبات أخرى للتباري وديا مع الخضر على غرار بنما وكوستاريكا، إلا أنها رفضت.

حيث تنتظر إلى غاية قرعة مونديال روسيا، لمعرفة منافسي منتخبات شمال إفريقيا، إذ ستتكالب عدة منتخبات عالمية على الخضر.

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التعليقات (1)

  • mim

    andna drahem, lazem ne9ablou 1 2 3 viva l’algerie sinon ykoulou 3lina machi rjal
    hadi 9adiya ta3 charaf ,
    nmedoulouhoum 40meliard
    kayen chkara w tahya eljazair

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