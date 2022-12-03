الأرجنتين تعبر الى ربع نهائي المونديال بعد الفوز امام استراليا

حقّق منتخب الأرجنتين فوزا مهما و كبيرا أمام استراليا في المباراة المونديالية التي جرت، اليوم السبت. بملعب أحمد بن علي بقطر.

وسجّل اهداف “التانغو” كل من ليو ميسي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الاول، و الثاني جوليان الفاريز في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني.

كما سجّل الهدف الوحيد لاستراليا فيرنانديز عن طريق ضربة جزاء في المباراة المجنونة. التي كادت أن تنتهي بتعادل مثير لولا تألق الحارس الارجنيتني في الدقيقة الأخيرة.

وبفوز اليوم، سيواجه منتخب الأرجنتين في الدور المقبل منتخب هولندا بعد عبوره الى الدور ربع النهائي.

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