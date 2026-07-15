الأرجنتين تعود من بعيد وتقصي إنجلترا.. نهائي الأحلام أمام إسبانيا يُشعل مونديال 2026!

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نهائي كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة (2-1) أمام نظيره الإنجليزي، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء بملعب مرسيديس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، لحساب الدور نصف النهائي.

وشهد الشوط الأول تكافؤًا بين المنتخبين، مع أفضلية طفيفة لـ”التانغو” في الاستحواذ، غير أن دفاع المنتخب الإنجليزي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، لينتهي النصف الأول دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، باغت المنتخب الإنجليزي منافسه بهدف التقدم في الدقيقة الـ55، بعدما استغل أنتوني غوردون هجمة منظمة أسكنها الشباك، مانحًا “الأسود الثلاثة” أفضلية ثمينة.

ورد المنتخب الأرجنتيني بضغط هجومي متواصل في الدقائق الأخيرة، إلا أن تألق الحارس جوردان بيكفورد وصلابة الخط الخلفي الإنجليزي أخّرا هدف التعادل حتى الدقيقة الـ85، عندما أطلق إينزو فرنانديز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عقب تمريرة حاسمة من الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التمديد، خطف البديل لاوتارو مارتينيز هدف التأهل القاتل في الدقيقة (90+2)، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من ميسي عقب توغل رائع على الجهة اليمنى، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى النهائي.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا ناريًا مع المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، المقرر يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف، بداية من الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة مرتقبة ستجمع بين بطل العالم الحالي وبطل أوروبا.