الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر بثلاثية قاتلة وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

ودّع المنتخب المصري منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي، اليوم الثلاثاء، بعدما خسر أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (3-2)، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وبعد شوط أول مثالي أنهاه “الفراعنة” متقدمين بهدف دون رد، واصل المنتخب المصري أداءه الجيد في بداية الشوط الثاني. قبل أن يعزز تقدمه في الدقيقة 67 عن طريق زيكو مصطفى، الذي أنهى هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد صلاح، قبل أن يمرر حسام حسن كرة حاسمة وضعها زيكو في الشباك معلنًا الهدف الثاني.

ورغم التأخر بهدفين، لم يستسلم المنتخب الأرجنتيني، ونجح في العودة تدريجيًا إلى أجواء اللقاء مستغلًا تراجع اللياقة البدنية للمصريين وبعض الأخطاء الدفاعية.

وفي الدقيقة 79، قلّص المدافع كريستيان روميرو، الفارق برأسية قوية بعد عرضية متقنة من ليونيل ميسي. مستفيدًا من كسر مصيدة التسلل من طرف المدافع المصري رامي ربيعة.

واستمرت الضغوط الأرجنتينية حتى تمكن ليونيل ميسي من إدراك التعادل في الدقيقة 83. إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا عند الدقيقة 90+2، وجّه إنزو فرنانديز الضربة القاضية للمنتخب المصري. بعدما استغل عرضية من لاوتارو مارتينيز، الذي انطلق من الجهة اليمنى في هجمة مرتدة، ليحولها فرنانديز برأسية إلى الشباك، مانحًا الأرجنتين فوزًا مثيرًا وبطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورغم مرارة الإقصاء، قدم المنتخب المصري مباراة كبيرة، خاصة في الشوط الأول وجزء كبير من الشوط الثاني، وأظهر انضباطًا تكتيكيًا وشخصية قوية أمام بطل العالم، غير أن الضغط الأرجنتيني المتواصل، إلى جانب بعض الأخطاء في تطبيق مصيدة التسلل وإهدار الكرات، كلفت “الفراعنة” خسارة بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة.