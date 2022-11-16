الأرجنتين تكتسح الإمارات وديا تحضيرا للمونديال

اكتسح أمسية اليوم الأربعاء مُنتخب الأرجنتين نظيره الإماراتي في مباراة ودية تحضيرية لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

حيث انتهت المواجهة التي جرت باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبو ظبي بخماسية كاملة دون رد لصالح السيليستي.

وتداول على تسجيل خماسية الأرجنتين كل من، جوليان ألفاريز، آنخيل دي ماريا في مناسبتين، ليونيل ميسي، وخواكين كوريا.

وبهذا الفوز يكون زملاء ميسي قد أنذروا المُنتخب السعودي الذي سيواجهونه في أول مباراة من المونديال.