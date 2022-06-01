الأرجنتين تهزم إيطاليا وتُتوج بكأس الأبطال !

هزم سهرة اليوم الأربعاء مُنتخب الأرجنتين خصمه المنتخب الايطالي ليُتوج بكأس الأبطال.

وذلك في النهائي الذي احتضنه ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية “لندن”، وانتهى بثلاثية دون رد.

حيث سجل، لاوتارو مارتينيز، آنخيل دي ماريا، وباولو ديبالا ثلاثية التانغو في الدقائق، 28، 45+1 و90+4.

وفاز المنتخب الإيطالي باليورو، فيما توج “التانغو” بطلا لكوبا أمريكا، ليلتقي المنتخبان في كأس الأبطال “كأس أوروبا أمريكا الجنوبية”.